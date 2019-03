Peixe Empanado com Batatinhas

INGREDIENTES:

2 batatas cortadas em formato de barquinho

Sal

Pimenta do reino preta

3 colheres de azeite de oliva

200g de tilápia cortada em tiras

Farinha de trigo

2 ovos batidos

100g de farinha panko

Óleo para fritar

MODO DE PREPARO:

Temperar as batatas com sal, pimenta do reino e azeite de oliva.

Dispor em uma forma e levar ao forno preaquecido a 180 graus até que fiquem crocantes por fora e macias por dentro.

Temperar as tiras de tilápia com sal.

Empanar o peixe na farinha de trigo, ovo e panko e fritar até dourar.