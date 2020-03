Pedro Ferro vai para a Stock Light

Destaque no kartismo brasileiro na última temporada, Pedro Ferro (Grão de Gente) anunciou uma mudança radical na carreira. Depois de analisar as possibilidades de disputar a Fórmula 4 na França, em 2020, o piloto paulista de 16 anos viverá um caminho diferente.

No próximo dia 29, em Goiânia (GO), o piloto fará sua estreia no automobilismo competindo na Stock Light, categoria de acesso à Stock Car. Pedro Ferro integrará a equipe KTF Sports, fundada em 2018 para atuar no kartismo, turismo e fórmula, segmentos cujas siglas formam seu nome.

“Para mim, a Stock Light será, além de inédita, uma grande experiência”, diz Pedro Ferro. “Será um ano de muito aprendizado, pois estou saindo do kart, categoria que exige uma guiada bem diferente. Tenho que me adaptar a todas as novidades, mas a KTF Sports é muito competente e me ajudará muito em todos os sentidos”, completa.