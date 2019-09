Pedágios arrecadam R$ 1,5 bi no Paraná

Reportagem: Juliet Manfrin

Cascavel – De acordo com o Pedagiômetro, ferramenta disponível no site do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), as cinco concessionárias acabam de ultrapassar a marca de R$ 1,5 bilhão faturado em 2019 com o pagamento do pedágio no Anel de Integração por 66 milhões de motoristas. E isso sem contar a Econorte, que, por alguma razão não explicada, o site não informa os valores referentes às praças no norte do Estado.

No ano passado, as seis empresas alcançaram R$ 1,6 bilhão no dia 14 de setembro. Considerando que a Econorte havia faturado R$ 154 milhões até aquela data, a receita das outras cinco era praticamente igual à registrada neste ano, isso apesar da queda observada pela Rodonorte devido à redução de tarifas determinada pela Justiça e às cancelas erguidas por um período em uma das praças administrada pela concessionária.

Por outro lado, toda essa dinheirama é questionada. O IBT (Instituto Brasil Transportes) reclama que “não existe pedagiômetro no Estado”, uma vez que as medidas legais não foram tomadas para certificação dos valores pagos nas praças, a exemplo de sensores na pista para a contagem de veículos. O próprio DER admite que os números lançados no Pedagiômetro são informados pelas próprias empresas.

Aliás, por desconfiar que o valor pago de ISS era inferior à movimentação, o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, instalou câmeras na praça que fica no Município. Coincidência ou não, segundo ele a arrecadação do imposto aumentou desde então.

A Ecocataratas “se adapta” para o cumprimento das exigências legais para a redução das tarifas em 30% conforme acordo de leniência firmado com o MPF (Ministério Público Federal). Elas devem baixar dia 19 de outubro.

Arrecadação por praça

Concessionária 2018 2019

Econorte R$ 154 milhões *não informado

Viapar R$ 262,3 milhões R$ 328,4 milhões

Ecocataratas R$ 214,5 milhões R$ 238 milhões

Caminhos do Paraná R$ 241,7 milhões R$ 263,2 milhões

Rodonorte R$ 500 milhões R$ 471,1 milhões

Ecovia R$ 193 milhões R$ 197 milhões

EcoRodovias oferece pedágio a R$ 4,69

A empresa EcoRodovias (responsável pela Ecocataratas) venceu o primeiro leilão de rodovias do Governo Bolsonaro, realizado nessa sexta-feira (27), na B3. A companhia ofereceu a menor tarifa de pedágio entre as três concorrentes e vai administrar por 30 anos as BRs 364 e 365, um trecho de 437 quilômetros que liga as cidades de Uberlândia (MG) e Jataí (GO), essencial para o escoamento da produção agropecuária no Triângulo Mineiro.

A vencedora prometeu investir R$ 4,5 bilhões durante a concessão e a tarifa de pedágio será de R$ 4,69364, um deságio de 33,14% sobre a tarifa máxima que poderia ser cobrada. O trecho terá sete praças de pedágio a partir do terceiro ano de concessão.