Peça teatral arrecada alimentos para famílias da Cootacar

Pensando em ajudar os trabalhadores da Cootacar (Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Reciclável) de Cascavel, o Instituto Ampliar em parceria com a psicóloga Monique Farber e SESC promovem uma peça teatral intitulada “Personagens Esquecidos”. O monólogo de autoria do ator e diretor Sidnei de Oliveira será apresentado no dia 18 de Março às 20h no Teatro Municipal Sefrin Filho.

As famílias de trabalhadores da Cootacar perderam todo o fruto de seu trabalho num incêndio de grandes proporções no barração da cooperativa no dia 1º de Março. No local cerca de 70 famílias trabalhavam com os recicláveis e na maioria dos casos dependem exclusivamente dessa atividade para sobreviver.

No evento também será promovida uma roda de conversa reflexiva sobre o contexto da saúde mental e seus impactos no adoecimento psíquico e as prisões manicomiais. A censura do monólogo é de 16 anos.

Quem são os “Personagens Esquecidos”

O monólogo problematiza o contexto de prisão manicomial e o quanto esse ambiente impacta na compreensão de saúde mental que é difundida na atualidade. A obra foi confeccionada utilizando a obra dos poetas Augusto dos Anjos, Cecília Meireles e Helena Kolody,

A obra coloca na forma literária a construção de um personagem que vive a alucinação de um drama norteado pelos seus medos, frustrações, desilusões e solidão. Ele, um escritor que apenas escreveu suas tristezas no decorrer de toda a vida, em contato com um de seus personagens há o questionamento sobre os motivos do sofrimento imposto naquele contexto.

A beira da morte, imitando a realidade, o personagem se questiona:

“Antes de transpor o horizonte Percebo enfim que a vida sempre foi radiosa a tristeza não estava na vida morava em mim”.

O texto propõe uma reflexão sobre os tratamentos psiquiátricos. O ingresso do evento é 1 Kg de alimento não perecível que será destinado às famílias da cooperativa Cootacar. O mesmo deve ser entregue no evento. Será emitido certificação de Horas extracurriculares.

Para outras doações pode entrar em contato com o gestor da Cootacar Jonatas Barreto no telefone: (45) 9 9931 -8900.

Para doações financeiras de qualquer valor (somente formalizado pela conta que segue).

Cootacar Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Matérias Recicláveis

CNPJ: 09.251.294/0001-07

Agência Caixa Econômica: 0568

Operação: 003

Conta corrente: 70770