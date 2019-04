PEC recebe doação

A PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) recebeu nesta semana mais 40 sacos de cimento doados por entidades, grupos de serviço e empresários de Toledo.

Somadas com as outras doações, já são quase 200 sacos do material, que vieram por meio da parceria com o Conselho da Comunidade do município vizinho.

O cimento vai permitir a reforma do bloco 3 da penitenciária, destruído na última rebelião, há pouco mais de um ano. A obra segue dentro do ritmo esperado e a previsão é de que seja concluída nos próximos meses.

O coordenador regional do Depen, em Cascavel, Thiago Correia afirma que parcerias assim são importantes, pois muitos dos presos que estão na PEC, são das Cadeias Públicas da região.