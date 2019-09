PCPR cumpre mandado de prisão preventiva contra investigado por estupro de vulnerável em Corbélia

Na data de ontem (24/09), Policiais Civis da 49 ª DRP de Corbélia deram cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de C.J.V.L, 44 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. As investigações demonstraram que o investigado teria abusado sexualmente de três crianças, no dia 24/08/2019. Diante dos fatos, a autoridade policial requisitou a escuta especializada das vítimas de 3, 5 e 6 anos de idade. A escuta possibilitou confirmar a veracidade dos fatos e permitindo que a autoridade policial local representasse pela prisão preventiva do investigado, que foi apreciada pelo Ministério Público e deferida pelo Poder Judiciário da Comarca. A equipe comandada pelo Delegado de Polícia de Corbélia encontrou o investigado em sua residência. Foi apreendido um par de tênis, que o mesmo estava usando na noite do crime. Posteriormente, em sede policial, os tênis foram reconhecidos por uma testemunha. As investigações prosseguem com intuito de angariar mais elementos de informações. O investigado segue preso à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil de Corbélia