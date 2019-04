PC busca autor de homicídio após briga de trânsito

A Delegacia de Homicídios de Cascavel ainda busca pelo autor dos disparos que mataram Luiz Gustavo da Silva, 25 anos, domingo (7), em Cascavel. O crime teria acontecido após uma briga de trânsito entre Luiz e Juliano Gigliolli. Após o desentendimento, Luiz teria voltado ao local com uma pistola 9 milímetros e atirado contra Juliano e um grupo de amigos. Em meio à confusão, Luiz foi atingido por disparos de uma pistola calibre 380 e morreu no local. Juliano também foi alvejado e segue internado no HU (Hospital Universitário).

A polícia ouviu várias testemunhas, mas não identificou o autor. A delegada Raísa Vargas Scariot afirma que existe a possibilidade de que o autor tenha agido em legítima defesa de terceiros, para defender o amigo, e pede para que ele se apresente. Quem tiver informações também pode repassar pelos telefones 197 e 190.

A Polícia Civil aguarda a recuperação de Juliano para que ele possa prestar depoimento.

Veja a transmissão ao vivo do atendimento logo após o homicídio:

Assista a entrevista coletiva na íntegra: