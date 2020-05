Pavimentação asfáltica acompanha expansão da cidade, em Maripá

Com o objetivo de ampliar a infraestrutura urbana de Maripá, a Administração Municipal concluiu, no ano passado, o projeto que pavimentou 100% das ruas da área urbana da sede do município. A partir de então, os investimentos nesta área passaram a ser destinados à manutenção do asfalto já existente – com o recapeamento das ruas – e para a execução de asfalto em trechos que passam a fazer parte da área urbana com a expansão da cidade.

Na semana passada foi concluída a obra que levou pavimentação asfáltica a um destes trechos, localizado na Rua Casemiro de Abreu, atendendo a exigência em dar acesso ao novo empreendimento onde será construído o novo conjunto habitacional da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

Além da pavimentação, a obra inclui a execução de meio-fio, drenagem urbana e bocas de lobo em um trecho de 824 metros quadrados. O investimento foi de R$ 65.088,00 custeados com recursos próprios por meio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos.