Pavê especial de Natal

INGREDIENTES:

1 pacote de bolacha de maisena

1 lata de leite condensado

400 ml de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

3 gemas

Essência de baunilha

1 panetone de 500 g (cortado em pequenos pedaços)

2 litros de sorvete da sua preferência

MODO DE PREPARO

CREME BRANCO:

Adicione as 2 colheres de maisena no leite e mexa até dissolver.

Em uma panela junte o leite, o leite condensado, as 3 gemas e mexa bem até a gemas ficarem bem dissolvida.

Leve ao fogo médio e mexa bem, até ficar numa consistência parecida com a de um mingau. Leve o creme para a geladeira durante umas 2 horas.

MONTAGEM DO PAVÊ:

Umedeça as bolachas de maisena 1 copo de leite com 1 colher de açúcar e algumas gotas de essência de baunilha.

Feito isso distribua as bolachas em um recipiente médio, cubra com uma camada de sorvete, cubra o sorvete com pequenos pedaços de panetone, cubra com o creme branco e leve ao freezer até a hora que for consumir.

Mantenha o pavê sempre dentro do freezer para o sorvete não derreter. Pode enfeitar com frutas por cima.