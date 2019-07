Pavê de prestígio

INGREDIENTES:

2 pacotes de bolo pronto de chocolate ( tipo Pulmann)

1 copo de guaraná

2 latas de leite condensado

100 g de coco ralado

2 colheres (sopa) de margarina

200 g de chocolate meio amargo

1 lata de creme de leite com soro

coco ralado e raspas de chocolate para decorar

MODO DE PREPARO:

Leve ao fogo as 2 latas de leite condensado com a margarina e o coco ralado até formar um beijinho em ponto mole.

Reserve.

Pique o chocolate e leve ao micro-ondas por 45 segundos.

Adicione o creme de leite e mexa bem até formar um creme brilhante, a ganache.

MONTAGEM:

Faça camadas alternadas de bolo regado com guaraná, beijinho e ganache de chocolate, finalize com o chocolate e decore com coco ralado e raspas de chocolate.