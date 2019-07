Paulo Porto pede volta de cobradores

Um dia após ser sancionada a lei que dá direito à prefeitura de retomar o controle da bilhetagem eletrônica, o vereador Paulo Porto (PCdoB) apresenta à Câmara de Cascavel uma medida que deve render debates acalorados em plenário: a volta dos cobradores nos ônibus do transporte público e o pagamento em dinheiro, quebrando a exclusividade do cartão magnético da ValeSim.

Mesmo em recesso parlamentar, ontem foi protocolado o projeto de lei propondo alteração da Lei Municipal 6.466, aprovada em 1º de abril de 2015, que cria a bilhetagem eletrônica, que basicamente extinguiu a figura do agente de bordo – os cobradores. Isso porque ela dá base para o que viria em seguida: o Decreto 12.333/2015, de 14 de maio de 2015, determinou o pagamento de passagens do serviço público de transporte coletivo urbano “exclusivamente por meio dos cartões-transporte ValeSim”, ficando proibido o pagamento em dinheiro no interior dos veículos.

Porto propõe um artigo adicional à lei, o artigo 5º, que torna obrigatória a presença de um agente de bordo – além do motorista – em 60% dos veículos destinados ao serviço de transporte público coletivo em Cascavel. Nesses ônibus ficaria, então, facultado aos passageiros o pagamento das passagens em dinheiro.

O projeto segue para avaliação nas comissões permanentes e só depois vai a votação em plenário.

A proposta, conforme o vereador, “assegura uma melhor prestação de serviço de transporte público em Cascavel, na medida em que reinstitui o atendimento prestado pelos agentes de bordo, fundamentais no apoio a idosos, gestantes, mulheres com crianças de colo, pessoas com mobilidade reduzida temporária ou permanentemente e, ainda, a pessoas com deficiência de qualquer natureza, além do recebimento das passagens pagas em dinheiro”.

Para o vereador, o retorno dos agentes de bordo é fundamental e não deverá acarretar em aumento da tarifa: “A função do agente de bordo em nada encareceria a tarifa do serviço de transporte público, uma vez que o valor atual, recentemente corrigido, vinha sendo praticado antes da bilhetagem eletrônica e do desuso da função de cobrador. Assim, os cálculos atuais da tarifa são perfeitamente compatíveis com a remuneração de dois profissionais operando no interior dos veículos do sistema”, argumenta o vereador.

Ratinho em Cascavel

O governador Carlos Massa Ratinho Junior estará nesta terça-feira (23) em Cascavel, onde, às 13h30, visita a granja que implantou projeto pioneiro de produção de ovos no Brasil com galinhas fora das gaiolas, e, às 15h30, ele participa do 5º Show Pecuário de Cascavel, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid. Em seguida, Ratinho vai a Medianeira, onde participa da abertura da AveSui South America.

Reportagem: Josimar Bagatoli