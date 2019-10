Paulo Bento confirma parceria com Zandoná para a Cascavel de Ouro

O cascavelense Paulo Bento, da equipe Consórcio New Holland/Auto Posto Ferlin/Sorbara Motorsport, confirma Leandro Zandoná como parceiro para a Cascavel de Ouro deste ano. A 33ª edição da mais tradicional competição do automobilismo paranaense será disputada no dia 3 de novembro, no Autódromo Zilmar Beux. Zandoná venceu a prova em 2014, quando correu em dupla com Daniel Kaefer.

Segundo Paulo Bento, a escolha de Zandoná se deve ao fato de os dois terem o mesmo porte físico, o que ajuda nos acertos do carro, e também por ser um piloto muito rápido. “O Zandoná é rápido e já tem a experiência de ter ganhado a Cascavel de Ouro de 2014. Vamos formar uma dupla muito forte”, declara Paulo Bento.

Testes

Sábado e domingo Paulo Bento disputa a quinta e penúltima etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade. Embora seja o terceiro colocado na classificação da categoria Marcas A, sua maior preocupação será acertar o Chevrolet Onix para a Cascavel de Ouro. O carro é novo, fez apenas uma prova, quando disputou há duas semanas a etapa de encerramento do Turismo Nacional. “Vamos aproveitar este fim de semana de Paranaense e Metropolitano para acertos finais do carro”, acentua Paulo Bento.