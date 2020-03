Pastel de filé de tilápia Copacol

INGREDIENTES:

400 g de Filé de Tilápia Copacol

2 dentes de alho

2 tomates sem sementes

Salsinha picada

50 g de azeitonas picadas

Azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Óleo para fritura

200 g de queijo catupiry

Massa para pastel

MODO DE PREPARO:

Corte os filés de tilápia, os dentes de alho e os tomates em cubinhos. Reserve.

Em uma panela com azeite doure o alho, em seguida adicione o peixe, o tomate e as azeitonas picadas, tempere com sal, pimenta e salsinha, refogue por 3 minutos. Reserve.

Pegue uma massa de pastel e com a ajuda de um pincel molhe com um pouco de água, isso ajuda no fechamento da massa, em seguida coloque uma colher de chá de queijo catupiry e o recheio a base de peixe no centro da massa, feche os pastéis pressionando as bordas com um garfo, cuidando sempre para não furar a massa, repita o processo até terminar todo o recheio.

Em uma panela funda com óleo quente, frite os pastéis até ficarem dourados. Repita o processo até fritar todos os pastéis, sirva em seguida.