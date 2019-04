Páscoa solidária: clubes arrecadam doações

Uma ação solidária entre os Motors Clube de Cascavel Caveira Motors e Cobras do Oeste, em parceria com o Grupo Fazer o Bem, arrecada doações para adoçar a Páscoa dos filhos dos cooperadores da Cootacar (Cooperativa de Trabalhadores Catadores de Recicláveis de Cascavel). “A parceria surgiu de um plano antigo dos clubes de ajudar crianças e adolescentes”, conta Vinicius Uliano, um dos membros do Cobras do Oeste.

Foram embaladas cerca de 100 cestinhas. A entrega das cestas será feita na manhã deste sábado (20) no Ecolixo (Rua Manaus, 1.524), com um delicioso café da manhã às crianças.

Você também pode ajudar. São aceitos pirulitos, balas, chocolate, pipoca e alimentos para complementar o café da manhã, como bolo e refrigerante. Para doar basta entrar em contato com o presidente do Cobras do Oeste MC, Edson (45) 99828-1335, ou com o presidente do Caveira Motors, Emerson (45) 99900-0264, e combinar a entrega.