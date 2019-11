Parque Nacional do Iguaçu terá horário de visita ampliado no feriado de Finados

O Parque Nacional do Iguaçu abrirá a visitação turística sábado e domingo, 2 e 3 de novembro, às 8 horas, uma hora mais cedo. O horário de fechamento da visitação será mantido às 17 horas, durante os dois dias.

Todas as áreas de atendimento ao visitante do Parque Nacional do Iguaçu receberão reforços de equipes de atendimento, monitores e apoio logístico. Quem preferir poderá comprar os ingressos pela internet (www.cataratasdoiguacu.com.br) ou nos totens de autoatendimento, localizados no Centro de Visitantes do parque, no dia da visita.

Dicas para curtir nesse feriado no Parque? Receba as melhores dicas para um passeio especial no Parque Nacional do Iguaçu. Fale com a equipe de atendimento turístico pelo whatsapp: +55 (45) 99137-3444.

Serviço

Parque Nacional do Iguaçu – Feriado de Finados

Sábado (2 de novembro) e domingo (3 de novembro): 8h às 17h