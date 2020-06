Parque Nacional do Iguaçu segue aberto de terça a domingo

Cerca de 2 mil pessoas visitaram o Parque Nacional do Iguaçu nos últimos sete dias, desde sua reabertura, dia 10 de junho. A maior parte dos visitantes são moradores de Foz do Iguaçu e cidades vizinhas ao parque. Nesta primeira fase de reabertura, a unidade atende de terça-feira a domingo, das 9 às 16 horas. Todas as segundas-feiras o atrativo é fechado para visitação turística.

O parque está passando por um minucioso trabalho de sanitização de todo o passeio, oferecendo ainda mais proteção e tranquilidade aos visitantes. O fotógrafo Nilton Rolin produziu uma série fotográfica da experiência dos principais pontos do passeio com destaque para a tranquilidade.

Proteção total ao visitante – O Parque Nacional do Iguaçu realiza o controle individual de acesso de todos os visitantes com uma barreira sanitária instalada no Centro de Visitantes. Nesse ponto, o visitante é recepcionado por uma equipe de funcionários que faz aferição da temperatura do público. Simultaneamente, as equipes do parque orientam todos para passar álcool gel nas mãos e os calçados no tapete sanitizante, e informam sobre a permanência e o uso correto da máscara cobrindo o nariz e a boca, durante todo o passeio.

Transporte seguro – Os ônibus que transportam os visitantes no interior do parque são higienizados antes e depois de cada viagem. Uma equipe realiza a limpeza do veículo no Centro de Visitantes e uma segunda turma faz a higienização após o desembarque dos visitantes, na Estação Porto Canoas. O serviço de sanitização é realizado com a técnica de nebulização, referência no combate de vírus, bactérias, fungos e germes.

Ingressos – Os ingressos para visitar o Parque Nacional do Iguaçu são vendidos exclusivamente on-line no site. O visitante precisa realizar a compra do ingresso e agendar o dia e o horário da visita. A compra esta sujeita à disponibilidade de vagas. O parque oferece 350 vagas de ingressos por hora, nesta primeira fase da reabertura. A venda on-line e a limitação de público por horário foram planejadas para manter o controle e o distanciamento entre as pessoas.

Moradores de Foz do Iguaçu e das outras 13 cidades vizinhas possuem 90% de desconto para visitar o Parque Nacional do Iguaçu com o Passe Comunidade. Essa categoria de ingresso não é disponibilizada on-line. Esse visitante precisa comprovar residência em uma dessas cidades, conforme regulamento do Passe Comunidade, disponível no site, e apresentar o comprovante presencialmente na aquisição do ingresso no parque.