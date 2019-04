Parque Nacional do Iguaçu registrou um aumento de 11% no movimento

O movimento de turistas continua em crescimento neste primeiro trimestre do ano em Foz do Iguaçu. É o que aponta os números divulgados pelo Parque Nacional do Iguaçu (PNI). Além da unidade de conservação, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, Marco das 3 Fronteiras e Parque das Aves também registraram alta no movimento. A expectativa é que em abril a visitação seja ainda maior com o feriado da Semana Santa no dia 19 de abril.

O PNI contabilizou em março a visita de 158.084 pessoas. No mesmo período do ano passado 142.675 visitaram uma das 7 Maravilhas da Natureza. O acréscimo de 15.409 pessoas representa um crescimento de aproximadamente 11% no movimento.

Os brasileiros representaram pouco mais de 50% na movimentação informada pelo PNI no mês de março. Passaram pela bilheteria do atrativo 80.071 viajantes do país. O número é 32% maior do que o registrado em março de 2018, quando 60.497 pessoas vindas dos estados brasileiros estiveram na unidade de conservação.

“Perspectivas para 2019 são otimistas. Estamos trabalhando para manter o ritmo de crescimento e o destino em evidência, para que os bons resultados de anos anteriores possam se repetir, mais uma vez. Agora começa a temporada de eventos e, nesse aspecto, acredito que temos todas as condições de melhorar o nosso desempenho em relação ao ano passado”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Aumento expressivo

Um dos atrativos que registrou um aumento expressivo de visitantes foi o Marco das Três Fronteiras. 14.856 pessoas a mais passaram pelo atrativo no mês de março de 2019, comparado com o mesmo período de 2018. 35.729 visitantes estiveram no atrativo em março, enquanto que no mesmo mês do ano passado 20.873 conheceram o local, ou seja, um aumento de 71% no movimento.

Ainda de acordo com a Cataratas S/A, responsável pela gestão do Marco das Três Fronteiras, o local registrou em março a visita de 32.527 brasileiros, o que representa 91% do volume total de visitação no período.

Parque das Aves

O Parque das Aves também cresceu 22%. No mês passado 70.935 turistas conheceram o atrativo, ante 57.938 em março do ano passado. “ O número de visitantes no Carnaval surpreendeu. O bom número se deve ao nosso engajamento cada vez maior nas redes sociais antes e após as visitas. Com uma comunicação assertiva transformamos visitantes em fãs. Além disso passamos a oferecer uma maior facilidade com a venda de ingressos pelo e-commerce”, explica a diretora administrativa do Parque das Aves, Jurema Fernandes.

Semana Santa

A Semana Santa, com o feriado da Paixão de Cristo, é o período de grande movimento nos atrativos de Foz. A expectativa é superar o número de turistas de 2018. A previsão é que o Parque Nacional receba aproximadamente 30 mil visitantes e a hotelaria registre mais de 80% na ocupação.