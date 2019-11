Parque Nacional do Iguaçu está pronto para a Corrida do Turismo

Foz do Iguaçu – Para os atletas que se dedicam às atividades físicas, principalmente corrida de rua, está chegando a oportunidade de também se conectar com a natureza, pois a 1ª Corrida do Turismo Parque Nacional do Iguaçu, será realizada neste domingo (24), dentro do parque.

Além de todo o glamour da corrida, os atletas vão desfrutar de um clima tropical ainda mais saudável, pois estarão ladeados pela Mata Atlântica. O percurso de 11,5 km, passa pelo Mirante das Cataratas, uma das 7 Maravilhas da Natureza e o ponto de chegada, será no Porto Canoas.

O tema da 1ª Corrida do Turismo Parque Nacional do Iguaçu será a onça pintada, animal ameaçado de extinção e que vive na reserva. Como forma de conscientização e preservação, o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade) vai fazer uma exposição com crânios para mostrar a diferença de tamanho entre as espécies, placas para ensinar como se diferem as pegadas das onças pintadas, da onça parda e do cachorro. Tudo por conta de flagrantes constantes da presença de onças no Parque. Também haverá materiais com informações sobre o projeto. A exposição será no espaço Porto Canoas, final do percurso da corrida.