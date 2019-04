Parque Nacional do Iguaçu abrirá mais cedo no feriadão

O Parque Nacional do Iguaçu abrirá a visitação de sexta-feira (19 de abril), a domingo (21 de abril), às 8 horas, uma hora mais cedo. O horário de fechamento da unidade de conservação será mantido às 17 horas durante todos os dias do feriadão.

A ampliação do horário tem o objetivo de melhor atender os visitantes de todos os cantos do mundo que virão às Cataratas do Iguaçu, Maravilha Mundial da Natureza. O Parque espera receber mais de 30 mil pessoas entre os três dias de feriado.

Todas as áreas de atendimento ao visitante do Parque Nacional do Iguaçu receberão reforços de monitores e apoio logístico. Quem preferir, pode comprar os ingressos pela internet, no site www.cataratasdoiguacu.com.br, ou nos totens de autoatendimento no Centro de Visitantes do Parque, no dia da visita.

Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu – Páscoa

De 19 de abril (sexta-feira) a 21 de abril (domingo): das 8 às 17 horas.