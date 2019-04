Parque de Vila Velha divulga os passeios especiais de abril

Começa nesta sexta-feira (5) a programação especial do Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa. Os passeios são ofertados pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), gestor da Unidade de Conservação, em parceria com guias locais e condutores de ecoturismo do entorno do parque. - Foto: Rodrigo Félix Leal/ANPr