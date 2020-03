Parque da Expo Umuarama passa por controle rigoroso contra a dengue

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Sociedade Rural de Umuarama (SRU) fizeram um trabalho concentrado de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, no parque de exposições Dario Pimenta da Nóbrega, que desta quinta-feira (12) até o dia 22 deverá receber pelo menos 220 mil pessoas durante a 46ª Expo Umuarama.

Toda a área de 240 mil metros quadrados do parque foi devidamente checada em busca de possíveis focos do vetor e todos os recipientes que pudessem acumular água parada receberam a devida destinação: garrafas de vidro e latas abertas foram colocadas de boca para baixo e pneus e outros objetos em áreas cobertas.

A preocupação já existia por parte da SRU, que mantém um programa contínuo de combate à dengue. Mesmo assim, conforme o presidente da entidade, Milton Gaiari, foi importante o reforço feito pelos profissionais da Prefeitura, principalmente por causa da aplicação inseticida.

Uma grande quantidade do produto que mata o mosquito foi espalhada em toda a área do parque. O produto não faz mal para o ser humano e para os animais. O trabalho de detetização deve ser repetido na tarde desta quinta-feira, antes da solenidade de abertura da Exposição, marcada para as 20h.