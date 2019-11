Parcerias reforçarão a defesa sanitária animal no Paraná

A suspensão da vacinação contra a febre aftosa nos rebanhos do Paraná e a necessidade de ampliar a defesa sanitária nos municípios foram os destaques da apresentação do secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, no encontro Governo 5.0.

O novo status sanitário, que culminará no selo de área livre de vacinação em 2021, permitirá ao Paraná alcançar novos mercados na cadeia de exportação das carnes. Com o fim da vacinação, o Paraná inicia campanha de cadastramento obrigatório de todos os animais de produção, com vigilância sanitária redobrada, que começa nesta sexta-feira (1º). A medida ocorrerá duas vezes por ano, nos meses de maio e novembro, e ficará a cargo da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), com apoio dos municípios.“Menos dinheiro e mais parcerias são as principais mensagens para os prefeitos. Agricultura é pesquisa, assistência, inovação e sanidade. Temos que apoiar quem mais precisa no campo, com ambientes sanitariamente corretos, além da preocupação com os mais vulneráveis”, afirmou Norberto Ortigara. “Nosso agronegócio ganhará novo status nos próximos anos, vamos subir de patamar, e precisamos estar preparados para esse momento”.