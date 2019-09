Paranhos visita o governador

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, reuniu-se com o governador Ratinho Júnior ontem. Na pauta, a discussão de projetos de pavimentação para o Município, dentre eles a revitalização da Avenida Brasil até o Trevo Cataratas e da Avenida Rocha Pombo, assim como a implantação de novos restaurantes populares. Paranhos participou ainda do lançamento do Projeto de Apoio à Agricultura Familiar, no Palácio do Iguaçu, e teve audiências na Casa Civil, na Sedu, na Sanepar e na Copel. Já sobre o mobiliário do Aeroporto, por recomendação da Infraero, ele deve avaliar condições de alguns móveis usados do Aeroporto de Curitiba e também de Porto Alegre que possam ser utilizados em Cascavel.

Concurso

E por falar em governador… Ratinho Junior autoriza nesta quarta-feira (4) a abertura de concurso público e contratação de profissionais para a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Depen (Departamento Penitenciário). O evento será às 11h30 no Quartel do Comando-Geral da PM. Não foram antecipados números, mas durante a semana a especulação era de 2 mil policiais.