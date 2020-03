Paranhos anuncia fechamento de comércio e restrição na quantidade de venda de produtos em supermercados

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, anunciou nesta quinta-feira (19) várias normas para prevenção e controle da entrada do novo coronavírus (covid-19) no Município com intuito de evitar a aglomeração de pessoas.

O comércio deverá ser fechado, com exceção de supermercados, farmácias, clínicas, restaurantes, panificadoras e postos de gasolina. Todos os comércios abertos terão restrição no atendimento e quantidade de pessoas no interior dos estabelecimentos. Essas normas estarão num decreto que, segundo Paranhos, será publicado ainda nesta sexta-feira (20).

Ainda de acordo com o prefeito, a restrição de atendimento nos supermercados será feita com fiscalização e um número máximo de produtos por CPF para evitar falta de produtos nos supermercados.

Outra medida que está sendo estudada é o fechamento da rodoviária de Cascavel, já que ainda existem ônibus circulando apesar da diminuição do movimento.

