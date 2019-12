Paranaense de Futebol:DAZN anuncia transmissão exclusiva do Estadual 2020

Pela primeira vez na história, o Campeonato Paranaense de Futebol, que em 2020 terá sua 106º edição, será transmitido exclusivamente pela internet. O DAZN, maior serviço de streaming de esportes do mundo, anunciou nessa segunda-feira (16) a transmissão da competição que terá início no dia 18 de janeiro.

O Paranaense 2020, primeiro torneio regional a ser exibido na plataforma, terá a maior cobertura da história da competição com pelo menos 52 jogos disponíveis para os assinantes DAZN. O recorde de número de jogos já transmitidos do torneio se deu em 2016, com 45 partidas em TV aberta e canais fechados.

O anúncio já era esperado, depois de o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury, ter anunciado que buscava alternativas para transmissão do campeonato depois que a TV Globo anunciou que não renovaria contrato.

O novo pacote renderá a cada uma das 12 equipes do Estadual R$ 370 mil pelos direitos de transmissão de seus jogos pela DAZN em 2020. Já para o público a plataforma de streaming anunciou uma redução de 48% do valor da assinatura mensal, de R$ 37,90 para R$ 19,90.

A redução, que começará a valer no primeiro trimestre do próximo ano, também estará disponível para os atuais assinantes do serviço. O novo posicionamento de preço é parte dos planos do DAZN para acelerar ainda mais seu crescimento no Brasil, que opera no Brasil há sete meses.

Além do Campeonato Paranaense, o DAZN também transmite Copa Sul-Americana, Série C do Campeonato Brasileiro, Série A do Italiano, Campeonato Francês, Campeonato Turco e jogos do Campeonato Inglês. Além do futebol, o serviço detém direitos para campeonatos nacionais e internacionais de basquete, tênis e lutas.