Paranaense de Futebol: FC Cascavel defende a liderança diante do Athletico no Olímpico

Cascavel – Líder isolado do Paranaense de Futebol 2020 pela primeira vez em sua história, o FC Cascavel receberá o Athletico neste domingo (9) para a inédita defesa do topo da classificação, às 16h, no Estádio Olímpico, pela 6ª rodada do Estadual.

Apenas dois pontos separam as equipes. A Serpente tem 12 na primeira posição e o Furacão tem 10 na terceira colocação. Em caso de empate, Coritiba e Operário podem assumir a ponta da tabela.

Para este jogo, o FC Cascavel tenta seguir quebrando tabus. Já são cinco marcas derrubas seguidamente neste campeonato: vitória no dérbi local, vitória em casa sobre o Operário, vitória inédita sobre o Paraná Clube e quatro vitórias seguidas, com o triunfo sobre o PSTC que consequentemente lhe colocou no lugar mais alto da classificação pela primeira vez na história.

Neste domingo, a Serpente Aurinegra busca outra marca inédita: vencer o Athletico pela primeira vez. Em cinco jogos no histórico do confronto, desde 2015, são dois triunfos rubro-negros e três empates.

Duelo de iguais

FC Cascavel e Athletico chegam para o confronto com campanhas semelhantes no Paranaense 2020. Os cascavelenses são os que mais venceram no campeonato, com quatro vitórias em cinco jogos, enquanto os atleticanos acumulam três vitórias, um empate e uma derrota. Já no quesito gols marcados as duas equipes estão empatadas, com dez gols cada, sendo os melhores ataques da competição. Não por acaso, o aurinegro Paulo Sérgio é um dos artilheiros do Estadual, com quatro gols, empatado com Douglas Coutinho, do Operário. Já o rubro-negro Pedrinho aparece em seguida na lista de goleadores, com três gols. No quesito defesa, a do FC Cascavel é uma das menos vazadas, com quatro gols, enquanto os atleticanos já sofreram seis gols. Para este confronto direto pela liderança, o Athletico volta a utilizar sua equipe de aspirantes.

Adesivaço

Em clima de jogo decisivo pelo Paranaense de Futebol 2020, o FC Cascavel, líder do campeonato, promoverá um adesivaço neste sábado (8), véspera do duelo com o terceiro colocado Athletico. A partida, valendo o topo da classificação, será às 16h no domingo (9), no Estádio Olímpico Regional, pela 6ª rodada. Desta vez, o tradicional adesivaço ocorrerá simultaneamente em dois locais da cidade: no estacionamento da Havan da Avenida Brasil, no Centro; e no supermercado Irani do Bairro Floresta.

Ingressos

Para o jogo entre FC Cascavel e Athletico, os valores dos ingressos seguem os mesmos praticados nos jogos anteriores, inclusive com a promoção para quem for ao estádio com a camisa aurinegra. Os preços normais são R$ 82 para as cadeiras e R$ 32 para as arquibancadas. Com a promoção, os valores ficam R$ 42 e R$ 17, respectivamente. Vale lembrar que sócio-torcedores não pagam ingresso.