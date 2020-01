Paranaense 2020 – Toledo anuncia promoção de ingressos contra o Londrina

Toledo – Atual vice-campeão paranaense e às vésperas de estrear na Copa do Brasil, o Toledo “iniciou” a temporada 2020 no domingo (26), com vitória por 2 a 0 sobre o PSTC em Cornélio Procópio, pela 3ª rodada do Estadual. Foi a primeira vitória do Porco no ano, depois de uma derrota e um empate diante de seu torcedor.

Amanhã, o TEC estará de volta ao Estádio 14 de Dezembro e agora em busca do primeiro triunfo em casa. O duelo será contra o Londrina, às 20h, e para contar com o apoio vindo das arquibancadas contra o Tubarão, a duas semanas de receber o Náutico-PE, a diretoria toledana disponibilizou um lote de ingressos promocionais ao preço de R$ 20 para as arquibancadas. A promoção é válida até o meio-dia desta quarta-feira (29). Já para as cadeiras cobertas o valor segue R$ 80, com meia-entrada a R$ 40.

Com a vitória sobre o PSTC, o Toledo subiu três posições na tabela de classificação e chegou aos quatro pontos, a dois do Londrina e a três do vice-líder Coritiba.

Depois do Tubarão, o TEC terá apenas mais dois compromissos antes de enfrentar o Náutico pela Copa do Brasil. Jogará com o Cascavel CR no Estádio Olímpico no domingo (2) e com o Rio Branco em casa no domingo seguinte (9). Contra o Timbu pernambucano, a partida única será no dia 12 de fevereiro, uma quarta-feira, às 21h30.