Paranaense 2020 começa com decisões a cada jogo

Curitiba – Com uma fórmula de disputa diferenciada em relação aos dois últimos anos, o Campeonato Paranaense de Futebol 2020 começa neste fim de semana (18 e 19 de janeiro) com as 12 principais equipes do Estado em busca do título da 106ª edição da competição.

Diferentemente das disputas em duas taças, como foi em 2018 e 2019, o Estadual deste ano terá na primeira fase todas as equipes se enfrentando em turno único, com as oito melhores seguindo às quartas de final – com os confrontos no cruzamento olímpico (1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º) – e as duas últimas amargando o rebaixamento.

Na última vez que teve este formato, em 2017, o oitavo colocado da primeira fase avançou aos playoffs com 11 pontos, com três vitórias e dois empates, enquanto os rebaixados não somaram mais que oito pontos, ou seja, não conseguiram mais que duas vitórias durante toda a competição.

No ano anterior, em 2016, também como o formato de disputa deste ano, o oitavo colocado somou 12 pontos, mas com o diferencial que um dos rebaixados chegou a 11 pontos.

São com essas contas que equipes traçaram seu planejamento para o Paranaense 2020, mas cientes de que o futebol não é uma ciência exata e que os números podem mudar.

Por isso, cada rodada será uma decisão, ainda mais porque a competição será curta, com metade dela desenvolvida em um mês – sete das 11 rodadas ocorrerão até o dia 16 de fevereiro.

No histórico do campeonato, o Coritiba é o maior vencedor. Busca sua 39ª taça, que não ergue desde 2017. Nos dois últimos anos, o título ficou com o Athletico, que já vestiu a faixa de campeão 25 vezes. Paraná Clube (hepta) e Londrina (tetra) completam a lista dos maiores campeões do Paranaense de Futebol em atividade.