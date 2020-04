Paranacidade faz a gestão de 56 ações em municípios do Centro-Sul

Desde o início do isolamento social e de trabalho à distância, o escritório regional de Guarapuava do Paranacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, realizou procedimentos para a liberação de R$ 1,9 milhão.

São recursos do Tesouro Estadual e do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM) para obras de melhoria urbana e aquisição de serviços e equipamentos, que beneficiam os 35 municípios da região. No momento, a unidade regional faz a gestão de 56 ações.

Três unidades Meu Campinho, uma Creche, pavimentação de vias urbanas, um Centro de Convivência, um Centro de Referência em Ação Social, uma Escola Municipal, um terminal rodoviário intermunicipal, além de ações de urbanização estão entre as principais intervenções na região, sob a responsabilidade de gestão do escritório de Guarapuava.

De acordo com o gerente regional, Celso Silvestre, o trabalho remoto garante a continuidade dos trabalhos e a normalidade no andamento dos processos. “Aqui na regional, todas as ações estão em andamento, tanto nos procedimentos internos do Paranacidade, quanto nos encaminhamentos junto às prefeituras, nas medições e nos pagamentos”, assegura.

REMOTO – Os procedimentos de análise de projetos, atendimento aos técnicos das prefeituras, medições remotas e de encaminhamento dos procedimentos de pagamentos às ações realizadas foram incorporadas por todos os escritórios regionais do Paranacidade.