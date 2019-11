Paraná vai ampliar oferta de educação integral para 2020

Quinze escolas da rede estadual do Paraná vão ser exclusivamente de ETI (Educação em Tempo Integral) em 2020. A iniciativa vem ao encontro da meta do Estado de ter, até 2025, 60% das matrículas nessa modalidade.

Em 13 escolas o tempo integral será ofertado tanto para turmas de Ensino Fundamental II quanto de Ensino Médio. As outras duas são somente de Ensino Médio. Com isso, a rede estadual de ensino terá 79 escolas com turmas de ETI no próximo ano letivo.

A ETI tem como uma de suas premissas a Pedagogia da Presença, que propõe ao aluno assumir o papel de protagonista no processo de ensino e aprendizagem. Já o professor não deve atuar somente com foco na docência, mas também de modo a inspirar os estudantes na construção de um mundo melhor.

Com essa modalidade de ensino, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte visa à formação integral do indivíduo ética, cultural, política, física e cognitivamente. Auxilia, ainda, o jovem a organizar melhor o seu tempo.

O secretário Renato Feder diz que o plano é levar o ensino em tempo integral para mais escolas nos próximos três anos. “O ensino em tempo integral amplia as possibilidades de aprendizado do estudante, o coloca em contato com outras disciplinas, com novos conhecimentos” diz.

Segundo ele, nas escolas com ensino integral haverá aulas de empreendedorismo e programação, por exemplo. “Mais tempo na escola significa uma formação mais completa, mais preparação para o que o jovem vai encontrar lá fora”, afirma Feder.

Como funciona

As escolas em tempo integral funcionarão em turno único. São nove aulas por dia, com uma hora de almoço e dois intervalos de 15 minutos, totalizando nove horas diárias de atividades e 45 horas semanais.

Além das disciplinas do Referencial Curricular do Paraná, serão ofertadas matérias eletivas aos estudantes, que buscam desenvolver as competências previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) – conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania.

A ideia é que as eletivas sejam modificadas a cada semestre e tenham abordagem interdisciplinar, desenvolvidas por diferentes professores. Ainda, será dada ênfase a práticas experimentais em laboratório para as disciplinas de Química, Física, Matemática e Biologia.

O ementário das disciplinas do primeiro semestre de 2020 está em fase de revisão pelo Departamento de Desenvolvimento Curricular da Secretaria da Educação.

Jovem como protagonista

O protagonismo juvenil e o projeto de vida dos estudantes compõem o eixo central do modelo pedagógico das escolas com tempo integral. Com isso, busca-se orientar o adolescente para descobrir aonde ele quer chegar e, assim, ajudá-los nessa jornada.

Nessas escolas, serão fomentados Clubes de Protagonismo, desenvolvidos pelos próprios estudantes para que eles possam explorar em conjunto seus interesses. “É importante que a escola esteja mais conectada com a realidade dos nossos alunos”, diz o secretário Renato Feder.

Para ele, o estudante precisa ser capaz de se tornar um cidadão, de entender a dinâmica da sociedade e do mundo em que ele vive e como vai atuar e ser um protagonista da sua vida.

Os professores serão incentivados a ocupar um espaço de mentoria, indicados pelos alunos com base na afinidade, para que possam ser sanadas dúvidas a respeito dos conteúdos trabalhados em sala.

Escolas que passam a ser exclusivas de Educação em Tempo Integral em 2020

NRE Assis Chateaubriand

Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco

Ensino Fundamental e Médio

Município: Jesuítas

Colégio Estadual Padre Anchieta

Ensino Fundamental e Médio

Município: Assis Chateaubriand

NRE Foz do Iguaçu

Colégio Estadual Monsenhor Guilherme

Ensino Fundamental e Médio

Município: Foz do Iguaçu

Colégio Estadual Pioneiros

Ensino Fundamental e Médio

Município: Foz do Iguaçu

NRE Campo Mourão

Colégio Estadual Machado de Assis Barbosa Ferraz

Ensino Médio

Município: Barboza Ferraz

NRE Curitiba

Colégio Estadual João Bettega

Ensino Fundamental e Médio

Município: Curitiba

NRE Laranjeiras do Sul

Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho

Ensino Fundamental e Médio

Município: Laranjeiras do Sul

Colégio Estadual Professora Elenir Linke

Ensino Fundamental e Médio

Município: Cantagalo

Colégio Estadual José de Anchieta

Ensino Fundamental e Médio

Município: Quedas do Iguaçu

NRE Loanda

Colégio Estadual Soldado Constantino Marochi

Ensino Fundamental e Médio

Município: Santa Cruz do Monte Castelo

NRE Londrina

Colégio Estadual Dario Vellozo

Ensino Fundamental e Médio

Município: Londrina

NRE Pato Branco

Colégio Estadual Professora Hercilia F. Nascimento

Ensino Fundamental e Médio

Município: Mangueirinha

NRE Pitanga

Colégio Estadual Professora Julia H. de Souza

Ensino Fundamental e Médio

Município: Pitanga

NRE Umuarama

Colégio Estadual Professora Hilda Trautwein Kamal

Ensino Fundamental e Médio

Município: Umuarama

Colégio Estadual Malba Tahan

Ensino Médio

Município: Altônia