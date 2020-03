Paraná tem sete casos suspeitos de coronavírus

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) atualizou na tarde desta segunda-feira (2) os casos em investigação de coronavírus (Covid-19) no Paraná. Ao todo são sete novos suspeitos da doença.

Os novos casos estão em Cascavel (1), Curitiba (3), Londrina (1) e Maringá (2). Trata-se de quatro mulheres e três homens que estiveram em locais como Alemanha, França, Itália, Malásia e Tailândia.

As informações oficiais são divulgadas através do boletim diário divulgado no site da Sesa.

Segundo o boletim divulgado pela Sesa, são três casos em Curitiba, são dois homens de 20 e 41 anos e uma mulher de 51. Dois dos casos são de pessoas que voltaram da França e a outra da Itália.

O caso de Maringá é de uma mulher de 39 anos que retornou da Itália, e de um homem de 24 anos, com histórico de viagens recentes da Itália, Alemanha e França.

Em Cascavel o caso é de uma mulher de 39 anos, que viajou para Itália, Tailândia e Malásia.

De Londrina, a análise é feita em uma paciente de 28 anos que voltou da Alemanha.

Todos os casos estão em análise.

Desde o início do ano, a Sesa já descartou ou excluiu nove casos suspeitos. O Paraná continua sem caso confirmado da doença. Os dois únicos casos positivos para coronavírus no Brasil, até o momento, estão em São Paulo.