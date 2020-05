Paraná tem 3.099 casos e 150 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde informa mais 161 confirmações de Covid-19, total de residentes no Paraná é de 3.099. Número de óbitos aumentou em quatro desde ontem, são 150 agora.

ÓBITOS – os quatro pacientes que faleceram pela Covid-19 estavam internados, são três homens e uma mulher. Um homem, de 56 anos, que residia em Jesuítas foi a óbito no dia 20 de maio. Outros dois, um de Londrina (94 anos) e outro de Curitiba (64 anos), morreram na quinta-feira (21). A mulher era moradora de Sapopema, tinha 70 anos e faleceu no dia 18 de maio.

MUNICÍPIOS – são 209 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 57 municípios há registro de óbitos pela doença.

As novas confirmações são nas cidades: Almirante Tamandaré (2), Apucarana (1), Araucária (2), Barracão (1), Boa Vista da Aparecida (1), Cambé (3), Campo Mourão (1), Capanema (1), Cascavel (15), Cianorte (1), Colombo (1), Cornélio Procópio (4), Curitiba (24), Diamante do Norte (1), Florestópolis (1), Foz do Iguaçu (5), Guaíra (1), Guairacá (1), Guarapuava (2), Ibiporã (1), Jacarezinho (2), Jaguariaíva (2), Janiópolis (1), Jesuítas (1), Londrina (38), Mamborê (1), Mandaguaçu (1), Mandirituba (3), Maringá (4), Mariópolis (1), Mirador (1), Nova Esperança (1), Palotina (1), Paraíso do Norte (1), Paranavaí (2), Pato Branco (5), Ponta Grossa (4), Quatro Barras (1), Reserva (2), Rio Negro (1), Rondon (2), Santa Tereza do Oeste (1), São José dos Pinhais (4), São Manoel do Paraná (1), Sapopema (1), Tamboara (1), Toledo (3), Umuarama (2), União da Vitória (4).

FORA DO PARANÁ – um residente de São Paulo, que foi atendido em Londrina teve a confirmação da doença, total é de 48. Três pessoas que foram atendidas no Paraná e residem fora do estado foram a óbito.

Ajuste:

Um caso confirmado por laboratório particular na data de 14 de maio como residente em Curitiba foi transferido para Ponta Grossa.

Confira o informe completo:

INFORME_EPIDEMIOLOGICO_23_05_2020