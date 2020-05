Paraná tem 2.360 casos e 127 mortes por covid-19

Secretaria de Saúde do Paraná publicou um novo informe epidemiológico da covid-19 nesta segunda-feira (18) com mais 74 casos positivos de covid-19, acumulando 2.360. Três pessoas morreram em decorrência da infecção das últimas 24 horas, o que resulta em 127 óbitos de residentes no Estado.

Os três pacientes que foram a óbito estavam internados, são duas mulheres e um homem. As duas mulheres morreram no domingo (17), uma residia em São José dos Pinhais e tinha 75 anos, a outra morava na capital e estava com 88 anos de idade. O homem era residente de Paranavaí, tinha 53 anos e morreu nesta segunda-feira (18).

MUNICÍPIOS – 179 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2, sendo que em 46 já há registro de óbito.

As novas confirmações são nas cidades: Araucária (9), Barracão (1), Cambé (1), Campo Largo (1), Cascavel (1), Cianorte (1), Colombo (1), Cornélio Procópio (4), Cruzeiro do Iguaçu (2), Curitiba (4), Fazenda Rio Grande (3), Ibema (1), Imbituva (2), Londrina (4), Mangueirinha (1), Mirador (2), Nova Aurora (1), Palotina (2), Paraíso do Norte (1), Paranaguá (5), Paranavaí (8), Paula Freitas (1), Pinhais (1), Piraquara (1), Ponta Grossa (1), Ribeirão do Pinhal (3), Rio Branco do Sul (1), Rio Negro (1), Saudade do Iguaçu (1), Tamboara (1), Telêmaco Borba (1), Terra Rica (1), Toledo (4), Tuneiras do Oeste (1) e União da Vitória (1).

FORA DO PARANÁ – Pacientes que residem fora do Paraná e que tiveram o diagnóstico no estado são 30. Três pessoas residentes de outros locais morreram em decorrência da covid-19.

Ajuste:

Um caso confirmado na data de 5/5 como residente de Curitiba foi transferido para São José dos Pinhais.

