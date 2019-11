Paraná tem 13 novos campeões de kart

Samuel Cruz comanda a festa do pódio da categoria F-4 Graduados. Ele foi campeão também na Júnior - Foto: Genésio da Silva

Samuel Cruz comanda a festa do pódio da categoria F-4 Graduados. Ele foi campeão também na Júnior - Foto: Genésio da Silva

Os pilotos de Campo Mourão fizeram valer o fator casa e conquistaram quatro títulos no Campeonato Paranaense de Kart, encerrado sábado na cidade do noroeste paranaense. A promoção e a organização foram da Akartcam (Associação dos Kartistas de Campo Mourão), com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Samuel Cruz foi o grande nome de Campo Mourão, sagrando-se campeão nas categorias Júnior e F-4 Graduados. Os outros títulos da cidade-sede do Paranaense neste ano foram Bem Hur de Souza, na categoria F-4 Super Sênior, e Gabriel Pinto, na categoria Júnior Menor.

Londrina e Chapecó (SC) ficaram com dois campeões. Os londrinenses campeões foram Carlos Souza na categoria Sênior A e Antonio Oliveira na Super Sênior. Já os campeões de Chapecó são os irmãos Moura. Gabriel conquistou o título na categoria Cadete e Gustavo na Novatos.

Os demais campeões do Paranaense são Luciano Munhoz (Paranavaí), na categoria Sênior B; Rodrigo Elger (Maringá), na Graduados; Augustus Toniolo (Pinhais), na Mirim; Pedro Cavalli (Loanda), na F-4 Light; e Fábio da Silva (Florianópolis), na F-4 Sênior.

Classificação final do Campeonato Paranaense de Kart de 2019

Categoria Sênior A

Pos. Piloto Cidade Tempo

1º) Carlos Souza Londrina 25 voltas em 17m11s255

2º) Julio Conte Londrina a 1s857

3º) Marcos Fernandes Cascavel a 7s188

4º) Osvaldo Drugovich Júnior Maringá a 24s776

Categoria Sênior B

1º) Luciano Munhoz Paranavaí 25 voltas em 17m16s413

2º) Diogo Silveira Pinto Campo Mourão a 17s826

3º) Roberto Sato Campo Mourão a 22s129

4º) Alysson Hanel Campo Mourão a 22s931

5º) Anderson Oliveira Rolândia a 1 volta

6º) Douglas Ruivo Maringá a 1 volta

Não completou

7º) Lucian Brandalize Pato Branco a 20 voltas

Categoria Super Sênior

1º) Antonio Oliveira Londrina 25 voltas em 17m29s790

2º) Bem Hur de Souza Campo Mourão a 1s159

3º) Osvaldo Drugovich Maringá a 6s248

Não completaram

4º) Ivan Nascimento Campo Mourão

5º) Cláudio Saran Campo Mourão

Categoria Graduados

1º) Rodrigo Elger Maringá 25 voltas em 16m56s293

2º) Isabely Cruz Campo Mourão a 5s343

3º) Gabriel Marçal de Araújo Maringá a 8s366

4º) Thaline Schicoski Campo Mourão a 18s640

5º) Silvio R. Filho Campo Mourão a 34s050

Não completou

6º) Murilo Fiore Cascavel

Categoria Júnior

1º) Samuel Cruz Campo Mourão 25 voltas em 16m50s126

2º) Hamilton Acordi Júnior Teixeira Soares a 15s278

3º) Valdemar Moraes Filho Campo Mourão a 34287

Categoria Cadete

1º) Gabriel Moura Chapecó 18 voltas em 14m42s457

2º) Alexandre Correia Filho Campo Mourão a 6s321

3º) Alfredinho Ibiapina Curitiba a7s199

4º) Enzo Ranieri Londrina a 9s641

5º) Rômulo Ribas Pinhais a 12s425

6º) Akyu Myasava Cascavel a 12s500

7º) Fabrício Ferreira Nova Odessa a 23s989

Categoria Mirim

1º) Augustus Toniolo Pinhais 18 voltas em 14m49s070

2º) Guilherme Moleiro Rolândia a 1 volta

3º) Bernardo Moter Cascavel a 1 volta

Categoria F-4 Graduados

1º) Samuel Cruz Campo Mourão 25 voltas em 18m26s636

2º) Murilo Fiori Cascavel a 1s954

3º) Pedro Cavalli Loanda a 10s587

4º) Antonio Ortunho Maringá a 10s739

5º) Gabriel Carrer Assis a 15s836

Categoria F-4 Sênior

1º) Fábio da Silva Florianópolis 25 voltas em 18m26s636

2º) Rodrigo Moraes Curitiba a 1s335

3º) Diego Cavallari São José dos Pinhais a 12s770

4º) Igor Ribeiro Maringá a 18s860

5º) Wagner Carvalho Paranavaí a 3 voltas

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Bem Hur de Souza Campo Mourão 25 voltas em 18m52s903

2º) Luciano Freitas Rolândia a 15s315

3º) Eloi Lattmann Pato Branco a 1 volta

Categoria Novatos

1º) Gustavo Moura Chapecó 25 voltas em 17m02s898

2º) Pedro Perdoncini Campo Mourão a 3s308

3º) Gabriel Hanel Campo Mourão a 9s085

4º) Gabriel Carrer Assis a 9s698

5º) Gabriel Gonçalo Paranavaí a 11s540

Categoria Júnior Menor

1º) Gabriel Pinto Campo Mourão 25 voltas em 17m16s138

Categoria F-4 Light

1º) Pedro Cavalli Loanda 25 voltas em 18m24s848

2º) Roberto Sato Campo Mourão a 10s864

3º) Alexandre Landin Pato Branco a 24s497

4º) Silvio Perdoncini Campo Mourão a 24s863

5º) Otávio Silva Campo Mourão a 25s619

6º) Marcos Betim Cianorte a 27s108

7º) Eloy Lattmann Pato Branco a 29s126

8º) Matheus Cruz Campo Mourão a 33s634

9º) Gustavo Barcellos Cascavel a 42s632

10º) Maria Stanszewski Campo Mourão a 45s496

Não completaram

11º) Antonio Orunho Maringá

12º) Jardel Andrade Campo Mourão

13º) Bruno Coletta Maringá