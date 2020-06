Paraná se aproxima de 20 mil casos de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (27) mais 1.135 diagnósticos de residentes do Paraná com o novo coronavírus. É o maior número de confirmações divulgados em um só dia desde o início do monitoramento em 12 de março. Estado soma 19.598 casos e 562 óbitos, 11 destes informados hoje. Há ajustes de município de residência e exclusão de caso por duplicidade detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – 684 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados neste sábado (27). 578 pacientes estão em leitos SUS (204 em UTI e 374 em leitos clínicos/enfermaria) e 106 em leitos da rede particular (39 em UTI e 67 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 867 pacientes internados, 438 em leitos UTI e 429 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais onze pacientes, todos estavam internados. São três mulheres e oito homens, com idades que variam de 37 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 16 e 26 de junho.

Os pacientes que faleceram residiam: dois deles em Cianorte e um em cada um dos seguintes municípios: Arapongas, Campo Largo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Jussara, Palmeira, Piraquara, Rondon e São José dos Pinhais.

MUNICÍPIOS – 345 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Rio Branco do Ivaí e Roncador registram casos pela primeira vez. Em 128 municípios há óbitos pela doença.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 221 casos de residentes de fora. Treze pessoas foram a óbito.

AJUSTES:

Alteração de municípios:

Um caso confirmado na data de 17/4 em Ivaiporã foi transferido para Rio Branco do Ivaí. Um caso confirmado na data de 23/6 em Arapongas foi transferido para Sabaudia. Um caso confirmado na data de 20/6 em Curitiba foi transferido para São José dos Pinhais.

Exclusão por duplicidade: Um caso confirmado na data de 24/6 em Jussara foi excluído por duplicidade de notificação.

A Sesa reforça que os municípios têm critérios diferentes de confirmação de casos e por isso pode ocorrer divergência de número de pacientes. A Secretaria informa, ainda, que os dados são consolidados na gestão estadual, mas os municípios encaminham as informações para as regionais que repassam para o CIEVS na Sesa.