Paraná registra nova morte e 44 casos de covid-19

Atualização da Secretaria de Estado da Saúde divulgada neste domingo (17) confirmou mais 44 casos de Covid-19 de residentes no Paraná e um óbito em decorrência da doença. O homem faleceu no sábado (16), estava internado, residia em Londrina e tinha 68 anos. No total, a doença já vitimou 124 pacientes no Estado.

Os infectados pela doença no Estado já são 2.286, destes 1.477 já estão recuperados e liberados do isolamento.

MUNICÍPIOS – 176 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2, sendo que em 46 há registro de óbito.

As novas confirmações são nas cidades: Agudos do Sul (2), Andirá (1), Campo Bonito (1), Campo Mourão (1), Cascavel (2), Curitiba (10), Guaraniaçu (1), Imbituva (1), Londrina (3), Mamborê (1), Maringá (8), Medianeira (1), Mirador (3), Palotina (1), Paraíso do Norte (1), Paranaguá (2), Paranavaí (2), Piraquara (1), Ponta Grossa (1) e Siqueira Campos (1).

FORA DO PARANÁ – Pacientes que residem fora do Paraná e que tiveram o diagnóstico no estado são 30. Três pessoas residentes de outros locais morreram em decorrência da Covid-19.