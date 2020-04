Paraná registra 142.098 casos de dengue; uma gestante foi confirmada com zika

O boletim epidemiológico da dengue divulgado pela Secretaria de Saúde do Paraná nesta terça-feira (28) aponta três casos de zika confirmados no Estado. Um deles é de uma gestante de 30 anos que reside em Cambé, no Norte o Paraná.

O caso é autóctone, foi registrado em uma mulher de 30 anos, diagnosticada no primeiro trimestre de gravidez e que teve resultado de exame sorológico cruzado para dengue e zika. A gestante está bem e segue com acompanhamento pré-natal na rede pública de saúde.

O zika durante a gravidez é preocupante, pois o vírus pode ser transmitido para o feto, podendo levar lesões cerebrais e neurológicas irreversíveis. A possibilidade desta transmissão só pode ser verificada entre a 18ª e a 20ª semana de gravidez, com a realização de exame de imagens.

Os outros dois casos de zika confirmados nesta publicação são: um de Assaí, também autóctone, e um de Curitiba, considerado importado.

As medidas de prevenção e controle da zika são as mesmas da dengue e chikungunya e todas são transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. “A primeira medida de combate e a mais eficaz é a remoção dos criadouros do mosquito, eliminando os recipientes que possam acumular água”, afirmou o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto. “Estas doenças matam ou podem deixar sequelas, por isso temos o dever como cidadão de participar deste combate”, complementou.

Boletim Dengue

O boletim semanal da Sesa confirma 142.098 casos de dengue no Estado, com 13.693 casos a mais que a publicação anterior, que trazia 128.405 confirmações. Este monitoramento da dengue começou a ser feito em julho de 2019 e segue até julho de 2020.

338 municípios têm casos confirmados e até o momento o Estado registra 111 óbitos por dengue. Os casos notificados passam de 278 mil e abrangem 370 cidades.

Estão em epidemia 216 municípios; 13 confirmaram situação a partir deste boletim: Catanduvas, Lindoeste, Janiópolis, Jandaia do Sul, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Assaí, Santo Antônio do Paraíso, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Arapuã, Ariranha do Ivaí e Lidianópolis.

Em situação de alerta estão 26 municípios; cinco entraram nesta semana: Ampére, Planalto, Guaraniaçu. Califórnia e Congoinhas.

Neste período, o estado tem 7 casos confirmados de chikungunya, um caso foi registrado no informe desta semana, na cidade de Andirá. Todos são casos importados e foram adquiridos em outros estados.

Ações – Além da recomendação para a remoção mecânica dos criadouros, a Sesa também vai distribuir aos municípios, no decorrer da semana, 15 mil litros do inseticida Cielo enviado pelo Ministério da Saúde.

A distribuição do volume acontecerá por meio das Regionais de Saúde, de acordo com análise epidemiológica e do índice de infestação do mosquito nos municípios.

Clique aqui e confira o boletim completo.