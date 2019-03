Paraná quer ampliar negócios e atrair empresas da Alemanha

Curitiba – O governo do Paraná aposta no pacote de investimentos em infraestrutura e na modernização do Estado para ampliar o intercâmbio comercial com a Alemanha. As ações já implementadas e as planejadas pela atual gestão foram apresentadas nessa quarta-feira (27) pelo vice-governador Darci Piana ao cônsul-geral da Alemanha, Axel Zeidler, e ao cônsul honorário Andreas Hoffrichter. A reunião aconteceu no Palácio Iguaçu.

O vice-governador destacou que, nas próximas semanas, o governo paranaense vai lançar um programa abrangente de investimentos em infraestrutura, com ações em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e energia elétrica. Piana disse que o Estado está aberto a parcerias público-privadas (PPPs) e investimentos diretos da iniciativa privada alemã, além de ter interesse em importar tecnologias que reduzam custos e aumentem a produtividade das empresas paranaenses.

“Além de trabalharmos num governo novo, austero, com corte de despesas, precisamos de capital de fora, e nos interessa que venha de países que tenham tecnologia e possam nos ensinar e investir para ampliar a nossa capacidade produtiva, melhorar o nosso parque industrial e, com isso, ganhar emprego e renda, fazendo com que o Estado melhore ainda mais”, afirmou.

Ele ressaltou que a nova gestão está empenhada na desburocratização visando facilitar o trâmite dos investidores. “Não pode uma empresa demorar 2, 3 anos para ter autorização para começar a produzir ou até para começar a própria empresa. Temos conversado com a Junta Comercial, IAP, Sanepar, Copel, todas as nossas vinculadas, para agilizar investimentos no Paraná e mostrar que nossa preocupação é fazer desse Estado o mais moderno do País”, disse o vice-governador.

Interesses

O cônsul alemão salientou que a ideia é expandir o intercâmbio econômico, gerando benefícios mútuos. “O Paraná pode oferecer as melhores condições para a indústria alemã, que já tem uma base forte na Grande Curitiba. Além disso, tem muitas empresas pequenas e médias que poderiam aproveitar esse bom clima para investimentos”, afirmou. Entre as áreas de interesse estão as indústrias automobilística e eletrometalmecânica, setores em que já atua no Estado, além de energia renovável e eficiência energética, onde o país é líder mundial.