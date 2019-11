Paraná participa da feira mais inovadora do mundo

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quinta-feira (21) da Smart City Expo Barcelona, maior exposição global sobre mobilidade, inovação, desenvolvimento urbano, transformação digital, inclusão e cidades compartilhadas. Em março do ano que vem, a edição brasileira da feira acontecerá em Curitiba.

A visita aconteceu dentro da agenda internacional do Governo na Espanha, que contou com um fórum sobre o Estado (Paraná Day) para empresários e investidores, encontros bilaterais com empresas de telefonia, infraestrutura e turismo, e visitas técnicas a centrais energéticas e de controle de tráfego.

O governador também se encontrou com o CEO da Fira Barcelona, Ricard Zapatero. A Fira é o espaço que recepciona a Smart City Expo Barcelona e um consórcio que promove internacionalmente os fóruns de cidades inteligentes. Ratinho Junior explicou que Estado está construindo em parceria com os municípios uma plataforma de gestão chamada Governo 5.0, para acelerar a implementação de políticas inovadoras.

INOVAÇÃO – A Smart City Expo Barcelona reúne 25 mil visitantes de 700 cidades de 140 países, entre empresários, pesquisadores e autoridades. A exposição abre espaço para cidades inteligentes de todo o mundo mostrarem suas experiências exitosas e promove um congresso para debater iniciativas que resultam em serviços públicos mais rápidos, ambientes mais salutares e com mais conectividade às melhores ideias do setor privado.

“A tecnologia serve para tornar as cidades mais inteligentes e melhorar a vida da população. Conhecer essas experiências é parte do planejamento do Governo 5.0 de levar soluções inovadoras para os serviços públicos estaduais e municipais”, afirmou Ratinho Junior. “A feira reúne as empresas que fornecem as tecnologias e como as cidades as utilizam para melhorar seus serviços dentro de seus contextos. Um governo inovador precisa dessa conectividade plena”.

O Governo 5.0, lançado neste ano, é uma iniciativa liderada pelo governador, que tem como meta planejar o Estado para os próximos anos em parceria com os municípios. O objetivo é transformar o Paraná em um ambiente cada vez mais aberto a novas tecnologias e soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

“O Governo 5.0 é parte de um processo de construção de um novo modelo de gestão. Queremos estabelecer novas pontes com os municípios para aprender e escutar, para que a vida das pessoas seja impactada das prefeituras até o Governo”, complementou Ratinho Junior. “Nos debruçamos sobre novas ideias, olhamos o que o mundo vem fazendo, o que os países estão construindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas”.

SMART CITY CURITIBA – O Smart City Expo Curitiba 2020 ocorrerá na capital do Paraná em 26 e 27 de março. Será a terceira edição da feira na cidade e ela deve receber 8 mil participantes, segundo a prefeitura – 20% a mais do que esse ano. Curitiba vai abrir o calendário de eventos da Fira. As outras edições de 2020 serão em Santiago (Chile), Atlanta (EUA), Mérida (México), Buenos Aires (Argentina), Doha (Qatar) e Quioto (Japão).