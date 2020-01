Paraná investiga caso suspeito de coronavírus

O Paraná investiga um caso suspeito de coronavírus no Estado. A informação foi confirmada nesta terça-feira (28) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). O Ministério da Saúde já foi notificado e acompanha a investigação. Esse é o segundo caso em monitoramento.

A Sesa mantém em sigilo os dados do paciente – que está internado -, e também não confirma o estado de saúde tampouco o local exato da investigação para evitar alarde.

A coordenação de Vigilância Epidemiológica do Paraná também não confirma se o paciente está isolado com suspeita de coronavírus. No entanto, as autoridades de saúde informaram que o quadro de infecção respiratória leve está em “estágio inicial”.

Ontem (27), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a Sesa descartaram outro caso suspeito de coronavírus no Paraná.