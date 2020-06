Paraná é avaliado com nível alto de transparência sobre a Covid-19

A transparência do Governo do Paraná sobre o enfrentamento ao novo coronavírus recebeu nota 98 da organização internacional Open Knowledge. A classificação de nível alto de transparência era perseguida pelo Paraná, desde que começou esta mensuração há cerca de dois meses. Os dados sobre o coronavírus no Estado estão disponíveis no site coronavirus.pr.gov.br.

A Open Knowledge Brasil (OKBR), Rede pelo Conhecimento Livre, é uma organização da sociedade civil, que atua desde 2013. Ela não tem fins lucrativos e incentiva o uso de tecnologias e dados abertos, para análises de políticas públicas.

O controlador-geral do Estado, Raul Siqueira, disse estar satisfeito com o progresso, mas que o objetivo é chegar aos 100 pontos e se juntar aos quatro estados que compartilham a primeira colocação. “A transparência é um dos pilares da administração estadual, todos os dias as equipes trabalham para melhorar o acesso da população aos dados que colaboram para o controle social”, explicou.

Um dos agentes de controle social são as entidades ou organizações sociais que fiscalizam as ações dos órgãos públicos. Neste caso se encaixa a Open Knowledge, que concentrou suas observações nos dados sobre a covid-19 e a estrutura disponível nos estados para seu enfrentamento.

O coordenador de Transparência e Controle Social, da CGE, Matheus Gruber, explicou que o trabalho de reunir as informações e colocá-las à disposição da população é feito em conjunto com a Secretaria da Saúde, a TV Paraná Turismo e Celepar.

“Com a união das competências de cada órgão, temos conseguido aumentar a quantidade e a qualidade das informações. O resultado pôde ser visto com essa ótima avaliação”, disse Gruber.

COMORBIDADES – Ele explicou que os dois pontos faltantes dizem respeito a informações sobre comorbidades de todos os pacientes confirmados com covid-19. “Conseguimos compilar esses dados nos óbitos, e, agora, a Secretaria da Saúde trabalha para ampliar a informação para todos os pacientes confirmados, já que dependem de respostas de hospitais públicos e privados”, detalhou.

Gruber admite que possa haver algum atraso pontual na atualização em tempo real, pois a evolução da doença e aumento de casos fazem com que alguns procedimentos sejam priorizados, o que pode atrasar a informação on-line imediata.

OPEN – Em seu site, a Open Knowledge Brasil afirma que o objetivo é tornar a relação governo e sociedade mais transparente. Para compor o índice da covid-19, foram estabelecidos conteúdos essenciais e parâmetros para o acompanhamento da pandemia.

RANKING – Em maio, a entidade Transparência Internacional Brasil posicionou o Paraná entre os três estados com melhor transparência no enfrentamento à Covid. Considerando também o Distrito Federal, o Estado se posiciona em quarto lugar no ranking. A organização se concentra em avaliar a corrupção no mundo e, agora, analisa a facilidade de consultar as contratações emergenciais para combate à doença.

