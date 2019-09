Paraná Cidadão chega para moradores de Guaraniaçu

O Programa Paraná Cidadão, feira com diversos serviços gratuitos, chega nesta quarta-feira (25) ao município de Guaraniaçu, no Oeste do Estado. O evento acontece no Pavilhão da Igreja Matriz, Avenida Ivan Ferreira do Amaral, Centro.

No primeiro dia será ofertada gratuitamente a emissão de carteira de identidade e CPF exclusivamente para crianças e adolescentes.

Na quinta e sexta-feira (26 e 27) serão ofertados para a população diversos serviços gratuitos em um só lugar. “Convidamos os moradores de Guaraniaçu a participarem dessa feira de serviços que vai oportunizar com cidadania quem mais precisa”, destaca o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Mais de 30 opções de serviços estarão disponíveis, como a confecção de carteira de identidade; carteira de trabalho; CPF; habilitação de seguro-desemprego; cadastro para vagas de emprego; cadastro para diminuir a tarifa de luz e água, linhas de crédito para micro e pequenas empresas.

Também serão oferecidas orientações jurídicas de direitos humanos e defesa do consumidor, atendimentos na área de saúde e educação, além de atividades de lazer e apresentações culturais.

Os interessados devem levar seus documentos pessoais e o comprovante de residência. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a prefeitura de Guaraniaçu e parceiros voluntários. Essa é a 17º edição na gestão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

SERVIÇO: Paraná Cidadão em Guaraniaçu.

Data: 25, 26 e 27 (quarta a sexta-feira).

Horário: 9h às 17h.

Local: Pavilhão da Igreja Matriz, Avenida Ivan Ferreira do Amaral, Centro, Guaraniaçu-PR.