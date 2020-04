Paraná apresenta 42 casos novos e mais uma morte

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta sexta-feira (17) mais um boletim do coronavírus (covid-19) com dados sobre a doença no Estado. É a primeira edição do novo formato que está em aprimoramento estético e ampliação de dados.

O secretário estadual da Saúde, Beto Beto, afirma que divulgar de forma mais aprofundada é importante porque mostra como está a realidade do nosso Estado. “Buscamos atentamente a transparência de dados, de informações e avaliamos e reavaliamos constantemente nossas ações. Por isso a divulgação é bastante importante neste momento”.

Os dados desta sexta-feira (17) apresentam mais 42 confirmações nos municípios de Curitiba (15), Cascavel (2), Pinhais (3), Maringá (8), Fazenda Rio Grande (1), Londrina (4), Guaraci (1), Santa Mônica (3), Arapongas (1), São João do Ivaí (1), Ivaiporã (1), Campo Mourão (1) e Campina Grande do Sul (1).

Registra ainda a morte de um homem de 61 anos, morador de Londrina, que teve a confirmação do coronavírus no dia 5 de abril e morreu nesta sexta-feira (17).

RECUPERADOS – O número de pacientes recuperados no Paraná aumentou de quinta para sexta: são 15 a mais; eram 156 ontem e hoje são 171. Neste total não estão incluídos os pacientes recuperados no município de Curitiba.

Em relação ao sexo; 50,3% são do sexo masculino e 49,7% do feminino.

A faixa etária que apresenta maior índice de pacientes recuperados é a de 30 a 39 anos, com 31,6%, o que representa 54 pacientes. Na sequência, as faixas de 40 a 49 anos, com 19,3%, e de 20 a 29 anos, com 14,6%.

Para consultar o informe completo, clique aqui.