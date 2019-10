Paraná aplica 17 mil doses da vacina contra o sarampo no Dia D

O balanço parcial do Dia D de vacinação contra o sarampo no Paraná registra 17 mil doses aplicadas no sábado (19). A mobilização foi dirigida às crianças de seis meses até cinco anos, mas todos que compareceram aos postos puderam receber a dose. No Estado, cerca de 1,8 mil salas de vacinação abriram para imunizar a população.

Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 9,7 mil crianças foram imunizadas dentro da faixa etária priorizada para o Dia D. O público-alvo foi definido pelo Ministério da Saúde com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão do vírus da doença em todo o País.

Receberam a vacina 5.575 crianças menores de um ano e 4.124 crianças na faixa de um a quatro anos. Na faixa acima de cinco até 29 anos foram aplicadas 7.305 doses da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

“A vacina é a única forma de proteção. O Paraná está mobilizado nesta campanha nacional e ações integradas entre o Governo do Estado, Regionais de Saúde e secretarias municipais de saúde estão sendo realizadas para atingirmos a meta de mais de 95% de cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Saúde”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

A Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo começou em 7 de outubro. Na primeira fase, até o dia 25 deste mês, seguirá imunizando crianças de seis meses até cinco anos. A segunda etapa será de 18 a 30 de novembro e priorizará os adultos jovens, entre 20 e 29 anos, com Dia D também em um sábado (30/11).

“O Dia D é importante para chamar a atenção da população-alvo, mas todas as pessoas que comparecerem aos postos de saúde poderão ser imunizadas. É uma oportunidade de colocar em dia a carteira de vacinação, que é o passaporte para a saúde de todos”, informou Beto Preto.

BALANÇO – Segundo dados parciais do Ministério da Saúde, do início da campanha até agora, o Paraná registra cobertura vacinal entre 95% e 100% para a faixa de menores de um até dois anos incompletos, com aplicação de mais de 121 mil doses. A vacinação seletiva, de seis meses a 11 meses aponta cobertura de 76,5%, com cerca 45 mil doses aplicadas. Na faixa de 20 a 29 anos, a cobertura até agora é de 3,78%, com 58.251 doses aplicadas.

“Diante do cenário de 157 casos de sarampo confirmados no Paraná na semana passada, reforçamos a orientação para que toda a população procure uma unidade de saúde para atualização da situação vacinal. O sarampo é uma infecção altamente contagiosa”, complementa a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.