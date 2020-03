Paraguai tem novo caso de coronavírus e já estuda até “toque de recolher”

Um novo caso de coronavírus foi confirmado domingo (15) à noite pelo ministro de Saúde Pública do Paraguai, Julio Mazzoleni. Ele disse que o Laboratório Central processou no fim de semana 33 amostras, das quais 31 resultaram negativas e uma deu positivo. Com isso, o Paraguai tem oito casos confirmados da doença.

Este último caso adquiriu a doença por contato com um paciente que está em terapia intensiva, depois de apresentar sintomas ao voltar da Argentina. É a quarta pessoa vinculada a esse paciente. O primeiro afetado pela doença, um homem que chegou do Equador, contagiou duas pessoas.

Três pessoas estão internadas no Paraguai com covid-19, das quais duas estão internadas em terapia intensiva, em estado grave.

Há 11 pacientes sendo monitorados, mas a Saúde não descarta que esses números possam aumentar nas próximas horas.

Toque de recolher

O diretor de Serviços de Redes do Ministério da Saúde, Juan Carlos Portillo, disse que parte da população não acata as recomendações de distanciamento social para evitar a propagação do coronavírus – covid-19. Por isso, está sendo analisada a possibilidade de se decretar uma espécie de “toque de recolher” para evitar que o sistema de saúde colapse, como acontece em alguns países da Europa.

São três as principais medidas impostas pela Saúde do Paraguai: quarentena em caso de ter havido contato com alguém com caso confirmado ou suspeito; isolamento se há sintomas; e distanciamento social. A campanha, neste caso, é: “Fique em casa”.

O ministro do Interior, Euclides Acevedo, disse que o toque de recolher é uma medida extrema, mas será adotado se as circunstâncias exigirem.

Forças Armadas

Desde a madrugada desta segunda-feira (16) as Forças Armadas do Paraguai colocaram à disposição 35 ônibus em Assunção para transportar passageiros e evitar que haja aglomerações no transporte coletivo. O transporte é gratuito.

O Ministério da Saúde Pública limitou o número de passageiros em cada ônibus ao total de pessoas sentadas e ao máximo de dez pessoas em pé.

O Exército também está em locais com muita concentração de pessoas, como supermercados, galerias e penitenciárias, para conscientizar as pessoas sobre o que deve ser feito para evitar a transmissão do coronavírus.

Shoppings fecham

Pelo menos dois shoppings de Assunção, Mariscal e del Sol, anunciaram que, a partir desta segunda, permanecerão fechados por tempo indeterminado.

