Parabadminton: Atleta é convocada para seu terceiro Mundial 

Toledo – A toledana Cintya Oliveira acaba de ser convocada para o BWF Para-Badminton World Championships 2019, o seu terceiro Mundial da carreira, que ocorrerá de 20 a 25 de agosto, em Basel, na Suíça. Ela é a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em campeonatos mundiais de Parabadminton, feito ocorrido em 2015, em Stoke Mandeville, na Inglaterra.

Cintya, integrante da categoria SU5, completou 18 anos em 2019 e agora, mais experiente, tem vários motivos para comemorar. Além do Mundial, ela também vai integrar a seleção brasileira no Parapan, competição que ocorre em Lima, no Peru, este mês, sua primeira competição continental da carreira.

Paralimpíadas

Além da importância como competição, o Mundial na Suíça também é uma porta de entrada para as Paralimpíadas do Japão 2020, o que deve elevar ainda mais o nível nas disputas e na briga pelos pontos no ranking internacional.

“Fico feliz por essas convocações, pois acho que fiz por merecer. O Mundial é uma fase muito importante para a corrida paralímpica e todos os paratletas estavam ansiosos por essa convocação. A minha preparação já vem de meses e eu espero dar o meu melhor para conquistar um bom resultado, embora saiba que será uma competição bastante difícil”, disse a paratleta, que também terá a companhia do técnico Fábio Bento e do colega de clube Leonardo Zuffo, ambos convocados para integrar a seleção brasileira.

Antes de viajar para o Mundial, Cintya ainda vai encarar a segunda etapa do Circuito Nacional de Parabadminton, no período de 18 a 21 de julho, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Depois ela retorna a Toledo, permanece por alguns dias e volta a São Paulo no dia 5 de agosto, onde permanece treinando até o dia 15 com a seleção brasileira. A saída para a Suíça será no dia 16 de agosto e o retorno para casa acontece apenas após o Parapan.

CRONOGRAMA MUNDIAL/PARAPAN

05/08 a 15/08 de 2019: Período de Treinamento no CT/CPB, São Paulo-SP,

16/08 de 2019: Saída de São Paulo para Suíça;

20/08 a 25/08 de 2019: Competição Mundial, Basel – Suíça;

26/08 de 2019: Retorno da Suíça para Peru