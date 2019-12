Para Muggiati, 2019 será um ano inesquecível

Muggiati teve como ponto alto da temporada 2019 a conquista do título da categoria Graduados no Brasileiro de Kart Crédito: Mario Ferreira

O paranaense José Luiz Muggiati Neto foi a sensação da temporada. O ano de 2019 será inesquecível para o piloto da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte.

Mugiati escreveu seu nome na história do kartismo brasileiro ao ser campeão no ano de estreia na categoria Graduados. Ele conquistou o título do Brasileiro disputado em julho em Cascavel. Na mesma competição, ele comemorou o terceiro lugar na categoria Codasur. “Não tenho palavras para descrever o que foi este ano. Ganhei o Brasileiro, fui terceiro na Copa Brasil, fiz testes e andei na Fórmula 4 Italiana. Foi um ano que não esperava muito, por ser a temporada de estreia na categoria Graduados e consegui tudo isso. O ano termina conquistando o direito de disputar a Stock Light em 2020 ao ganhar a Academia de Jovens Pilotos Toyota Gazoo Racing Brasil e disputei as 500 Milhas de Kart, ajudando a equipe Spirit Sports a conquistar a quinta colocação”, diz, feliz da vida, o campeão Muggiati.