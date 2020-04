Para enfrentar o novo coronavírus, Prefeitura de Curitiba já contratou 305 profissionais

A meta da Prefeitura de Curitiba, diante da pandemia do novo coronavírus, é contratar 140 enfermeiros e 218 técnicos de enfermagem.

Para alcançar esse objetivo, nesta segunda-feira (13), foram publicadas duas convocações para contratação, uma para nove enfermeiros e outra para 44 técnicos de enfermagem, que deverão comparecer na quinta-feira (16/4), no horário definido e de acordo com a documentação exigida no edital.

Para o mesmo dia foram chamados 80 enfermeiros e, para sexta-feira (17), 110 técnicos de enfermagem. O número é maior do que o necessário. A documentação dos participantes será analisada pela Banca Examinadora e, se houver necessidade, eles serão convocados para contratação.

Todas as convocações para o PSS de enfermagem são publicadas no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura de Curitiba. Por isso, a recomendação aos que participam é para que acompanhem as publicações pelo site.

Os contratos são temporários, por até três meses, e poderão ser renovados por mais um período, de acordo com a necessidade da Prefeitura de Curitiba.