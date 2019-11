Papai Noel chega nesta sexta-feira em Toledo  

Em clima natalino, Toledo recebe na Praça Willy Barth comerciantes, visitantes, crianças e toda comunidade para participar da Cantata Natalina nesta sexta-feira (29), às 19h30. Seguindo a tradição do município, acontecerá o acendimento das luzes de natal e música do grupo Celebrate Coral e Orquestra de Maringá, com músicas natalinas e clássicas, para deixar todos no clima natalino. Entre as atrações principais, o Papai Noel atrai olhares para o céu e abre a famosa casa da família noel para abrilhantar o Natal Encantado de Toledo, montada no centro da praça neste ano.

O Natal Encantado de Toledo é uma realização da ACIT e Prefeitura Municipal de Toledo, com apoio da DPL Distribuidora de Peças, Prati Donaduzzi, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, Fiasul Indústrias de Fios e Primato.

Por meio da Prefeitura, vários locais receberam iluminação especial. Os enfeites estão sendo montados na Praça Willy Barth, no Parque Ecológico Diva Paim Barth, e na avenida Largo São Vicente de Paulo. Também são instalados enfeites na avenida Tiradentes, avenida Maripá, os portais da Barão do Rio Branco e o relógio e alguns postes do entorno. O Terminal Rodoviário da Vila Pioneira e em frente ao ginásio Lauri Simon também recebem os enfeites.

Gratuito e aberto para toda a comunidade, a ação visa valorizar a cidade, fazer as pessoas passearem pelo comércio e pontos turísticos conhecidos, aproveitar este tempo em que o município fica mais iluminado. Aproveite para registrar esses momentos e publique nas redes sociais com as hashtag #Toledo Iluminada!