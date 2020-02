Panorama regional: Mais Verão, reforma no Cmei e Festa das Nações

Espaço para criançada

A Prefeitura de Terra Roxa concluiu a instalação do parque de diversão com grama sintética na praça da igreja e o local já está à disposição da comunidade de Santa Rita d’Oeste. Em breve serão instalados parques nos Bairros Alto Alegre, Jardim Alvorada, Jardim Elisa, Jardim Europa, Parque das Nações, Rainha dos Apóstolos e Vila Guarani.

Mais Verão

Ocorre neste fim de semana, dias 15 e 16, a etapa no Terminal Turístico Balneário Ipiranga de São Miguel do Iguaçu do Projeto Mais Verão 2020. Além do Campeonato de Voleibol de Areia, serão ministradas oficinas de stand up padle e canoagem, haverá brinquedos infláveis e aulas de zumba e diversas outras atividades recreativas.

Mais Verão II

A etapa municipal do projeto Mais Verão em Pato Bragado prossegue nesta quinta-feira (13) com duelos no futevôlei masculino. Já nos dias 15 e 16 de fevereiro está programada a etapa regional de futebol de areia masculino e feminino. Inscrições até as 15h do dia 15. Nesses dias também serão promovidas atividades recreativas como futebol de sabão, escorregador inflável e stand-up.

Cidade Água

Representantes da Secretaria de Educação e do Rotary Clube Foz do Iguaçu Três Fronteiras se reuniram para definir a programação deste ano do projeto “Foz Cidade Água”, que busca conscientizar as crianças sobre o consumo racional da água por meio de materiais informativos, palestras e concurso de redação. As atividades terão início no dia 9 de março com palestras nas 18 escolas municipais que participarão do projeto.

Reforma no Cmei

Começaram as obras de reforma do primeiro Centro Municipal de Educação Infantil Santana Hoepers construído em Nova Prata do Iguaçu. Recentemente, o Cmei recebeu geladeira, fogão industrial, televisão, máquina de lavar roupa e dois aparelhos de ar-condicionado, adquiridos nesta gestão com recursos próprios. A obra será executada com recursos próprios e faz parte do pacote de economia do ano de 2019 de mais de R$ 3 milhões.

Aniversário com festa

Maripá celebra em 2020 seus 30 anos de emancipação político-administrativa e este ano novamente vai contar com uma grande programação para comemorar o aniversário entre 17 e 19 de abril. Entre as atrações já confirmadas estão show com Michel Teló no sábado, dia 18; o Arrancadão de Tratores e a Feira de Flores nos dias 18 e 19 todos no Centro de Eventos.

Festa das Nações

Na próxima quarta-feira (19) a Comissão Central Organizadora da 44ª Festa das Nações de Guaíra faz o lançamento oficial do evento na Câmara dos Vereadores. A Festa das Nações nasceu com o objetivo de levantar recursos que são destinados a entidades filantrópicas do Município.

Pacote Agrícola

A Secretaria de Agricultura de Guaraniaçu está realizando cadastro ao Programa Pacote Agrícola, que distribuí aos agricultores familiares sementes de milho, adubo químico para plantio de verão, sementes de aveia preta para plantio de inverno e as plantadeiras manuais também conhecidas como matracas. Os interessados devem procurar a Secretaria de Agricultura até o dia 28 de fevereiro.

Asfalto

As obras de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na rodovia que liga o Distrito de Margarida, em Marechal Cândido Rondon, a Pato Bragado foram retomadas com a implantação da camada asfáltica no trecho final do trajeto. O investimento total na obra, incluindo recursos municipais e estaduais, aproxima-se de R$ 2 milhões.